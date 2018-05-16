Эмили Ратаковски ужаснула поклонников торчащими ребрами

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Многочисленные поклонники, следящие за каждым шагом секс-звезды Интернета, мягко говоря, не одобрили ее желание максимально приблизится к упорно навязываемым стандартам красоты. Эмили, ставшая эталоном для домохозяек, ужаснула недавними фото.

Ратаковски ужаснула торчащими ребрами, в первую очередь, тех поклонниц, которые видели в 26-летней модели идеал совмещения здорового образа жизни и приверженности к некоторым слабостям, которые затем можно устранить. Чего стоит ролик, где Эмили в купальнике, подчеркивающем грациозность фигуры, рекламирует гамбургеры. Теперь иллюзия гармонии разрушена. Оказалось, что торчащие ребра модели, подразумевают отказ от гастрономических удовольствий.

Тем не менее, самые преданные поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья звезды. Уже публикуются бюллетени от «источников», в которых называются «реальные параметры» Ратаковски. Оказывается модель при росте в 171 сантиметр, весит всего 54 килограмма. Приведено также мнение экспертов Всемирной организации здоровья, которое говорит о некотором недостатке веса, но отнюдь, не о патологии.