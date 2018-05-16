"Помогите, люди добрые": Хилькевич ищет новый образ

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С приближением лета многие российские звезды решили сменить свой образ. Актриса Анна Хилькевич за помощью решила обратиться к своим фанатам.

Каждой женщине знакома ситуация, когда она хочет в себе что-то изменить, но не может понять, на чем остановить свой выбор. С такой проблемой столкнулась и популярная российская актриса Анна Хилькевич. За помощью звезда решила обратиться к своим поклонникам.

На страничке в социальной сети Іnstagram знаменитость попросила своих фанатов посоветовать, как ей лучше изменить свой образ – обрезать челку или подстричь ее на бок.

Также Хилькевич сомневается в месте расположения пробора на голове – по центру он должен быть или с боку. Поклонники таланта актрисы с радостью откликнулись на призыв и начали раздавать свои советы, но они, скорее всего, еще больше запутают актрису, ведь однозначного мнения все-таки не появилось во время обсуждения.

Половина участников «фэшн совета» считает, что Хилькевич должна убрать челку, а вторая – что оставить. Ведь с ней она выглядит более сексуально. Также мнения разделились и в отношении пробора. Во время принятия решения фанаты засыпали звезду комплиментами. Актриса поблагодарила всех за участие и положительные отзывы в свой адрес.

Пока неизвестно, как же все-таки изменится имидж Анны Хилькевич.