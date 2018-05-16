«Неожиданное счастье»: Родные устроили трогательный сюрприз для Веры Брежневой

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Известная российская артистка Вера Брежнева решила рассказать подписчикам в Instagram о трогательной истории, которая с ней произошла накануне. По словам певицы, такой неожиданный сюрприз для неё устроили родные люди.

Вера Брежнева рассказала, как родные неожиданно вывезли её из города, под предлогом сюрприза. В итоге знаменитость привезли в деревню Чаплино, где проживает её родная бабушка. Артистка со слезами на глазах призналась, что дом, в котором провела свое детство, не посещала уже тридцать лет и очень была благодарна родным снова вернуться в детские воспоминания.

«Как же это прекрасно! Непередаваемые чувства», «Очень трогательная история», «Такие воспоминания бесценны!», «Душевненько...именно там можно расслабиться и с ностальгией вспомнить детство», «Радуюсь вместе с вами, спасибо за воспоминания!», «Как красиво и трогательно, и как красиво все-таки воспоминания все это», «Спасибо за пост, я на пару мгновений снова побывала в беззаботном детстве», - прокомментировали пост певицы её поклонники.