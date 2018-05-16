Фанаты: Сын Пугачевой похож на Киркорова

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Фанаты Аллы Пугачевой следят за развитием ее сына и дочери. Поклонники Примадонны увидели сходство у Гарри с ее экс-супругом Киркоровым, а не с отцом – Максимом Галкиным.

Максим Галкин и Алла Пугачева охотно выставляют новые фотографии своих детей, также они делятся видео, где показывают их достижения. Недавно в социальной страничке знаменитостей появились новые кадры с Гарриком. Поклонники пары шокированы тем, что мальчик становится точной копией Филиппа Киркорова, а на пародиста перестает быть похожим.

Известно, что малышу уже четыре года. Фанаты нашли фотографию экс-супруга Примадонны в таком же возрасте и сопоставили их со снимком сына Галкина – сходство очевидно. Некоторые и вовсе назвали мальчика копией музыканта и отметили, что у него гены артиста. Напомним, что подобные предположения всплывали и ранее, на отцовство Гарри претендовал Сергей Челобанов. В одной из передач он рассказал, что они с Аллой Борисовной так хотели детей, что заморозили свой генетический материал и теперь певец уверен, что Пугачева воспользовалась именно его спермой, ведь мальчик так похож на него.

Пугачева и Галкин пока не прокомментировали данную информацию, да и Киркоров воздержался от объяснений.