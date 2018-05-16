«Вы в глаза ее заглядывали?»: Захарова заступилась за нещадно раскритикованную Самойлову

Сегодня, 10:07

«Евровидение-2018» ушло в прошлое, а Россия смирилась с обидным, однако полностью заслуженным вылетом. Конкурс уже не выиграть, а вот за честь отечественной певицы постоять нужно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожалела нещадно раскритикованную Юлию Самойлову, прокомментировав осуждающие высказывания в ее сторону. Сотрудница внешнеполитического ведомства призвала соотечественников взглянуть на провал в Португалии с другой стороны, пристыдив обидчиков певицы-инвалида.

«А вы в глаза ее заглядывали, когда она пела? В них такой страх от одной только мысли не справиться», - заступилась Захарова за Самойлову.

Представившую Россию на «Евровидении-2018» исполнительницу представитель МИД назвала «нормальным человеком», а не инвалидом. Таких людей очень мало. Они пытаются доказать свою нормальность, соревнуюсь со здоровыми участниками, подчеркнула дипломат. Также Захарова отметила реакцию Самойловой на поражение. Имея «наглость» не пройти в финал, певица искренне расплакалась, а не стала винить в неудаче вселенную.

В завершении сотрудник МИД РФ призвала россиян научиться отличать критику от травли, прекратив обвинять Самойлову в выставлении страны в дурном свете.