Мисс Вселенная Оксана Федорова раскрыла секрет красоты

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Российская красавица, покорившая 16 лет назад мир на главном конкурсе красоты в Пуэрто-Рико, продолжает и в 40 лет удивлять своим безупречным видом, приводящим в восторг многочисленных поклонников. Недавно Оксана Федорова вняла просьбам и приоткрыла завесу тайны гармонии с природой.

Оксана Федорова получила титул «Мисс Вселенная» вопреки политической конъюнктуре, что, как сейчас, так и в 2002 году было исключением из правил. Поэтому раскрывая свой секрет красоты, телеведущая и успешная бизнес-леди надеется, что ее соотечественницы подтвердят сложившееся в мире мнение о русских женщинах, как о самых привлекательных представительницах прекрасной половины человечества. По словам Федоровой, нельзя отрываться от природы, необходимо быть с ней в постоянном взаимодействии. Поэтому купание в холодной воде должно стать ритуалом.

Кроме того, как это ни банально звучит, но питание имеет глобальное значение для продления молодости. В рационе Федоровой всегда присутствует имбирь, который она употребляет в разнообразных сочетаниях. Маски для лица должны наноситься ежедневно, несмотря на настроение и жизненные обстоятельства. Дыхательные упражнения поддержат организм нужным количеством кислорода. Для психологического равновесия необходимо занятие любимым делом. Пусть это будет хобби, которое по-настоящему увлечет и избавит от внешних переживаний.