«Недостойный мужчина!»: Максим Фадеев в компании любимых женщин забыл о жене

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В персональном микроблоге продюсера и музыканта Максима Фадеева разгорелся настоящий скандал, после последнего снимка с Наргиз и Ольгой Серябкиной. Фадеев заявил, что девушки являются половинами его сердца, забыв, что у самого есть ещё законная супруга.

Максим Фадеев в Instagram разместил снимок, где запечатлен вместе с певицами Наргиз и Ольгой Серябкиной. В посту продюсер написал, что эти женщины составляют две половины его сердца. Поклонники не поняли данное высказывание, так как у Фадеева есть законная супруга Наталья и сын.

«Недостойный мужчина! О жене забыл!», «Почему они две половинки, я не поняла», «Что-то он совсем забыл о жене в этом шоу-бизнесе», «Меня тоже волнует про половинки. Его половинки это сын и жена, а не лысая женщина вся расписная», «Нет! Наташа и сын! Потом - Оля и Наргиз!», «Хоть капелька свободного места в этом сердце для жены осталась?», - заявили возмущенные поклонники Фадеева.