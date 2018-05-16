Фото мамы Тиграна Кеосаяна восхитило пользователей Сети

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Маргарита Симоньян в очередной раз доказала, насколько она дорожит родственными связями, выложив на своей страничке в социальной сети фото своей свекрови. Известная журналистка сравнила ее с Софи Лорен, после чего получила множество восторженных комментариев.

Фотография мамы Тиграна Кеосаяна, на которой 79-летняя Лаура Ашотовна запечатлена в плетеном дачном кресле, действительно несет в себе некую ауру гармонии души и красоты, которая не изменяется в зависимости от возраста. Маргарите удалось показать пользователям, некую ауру творческого начала, которая на подсознательном уровне и восхитила пользователей. Даже тех из них, которые ранее не знали, что мама Тиграна Кеосаяна известная актриса, снявшаяся во многих популярных в СССР фильмах.

Вот уже почти четыре года, как Маргарита и Тигран состоят в официальном браке. Для этого Кеосаяну пришлось пройти через процедуру развода с актрисой Аленой Хмельницкой. Как говорят в кинематографических кругах, нынешние отношения Тиграна и Алены, после всей пережитой драмы, можно считать эталоном здравомыслия. Бывшие супруги остались друзьями и поддерживают ровные отношения.