Бузова рассмешила поклонников пародией на Костенко

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Певица, «собирающая аншлаги» по всей России, до сих пор не может простить Анастасии Костенко официальную регистрацию отношений со своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Иногда женская месть приобретает причудливые формы.

Ольга Бузова, которая, по ее словам, настолько переживала разрыв с защитником «Локо», что требовалась экстренная помощь психологов, теперь при каждом удобном случае пытается «уколоть» новоявленную семейную пару, несмотря на свою творческую, а значит, и материальную успешность. Бузова рассмешила своих преданных поклонников очередной пародией на Костенко. На этот раз поводом стала собака породы лабрадор, которую завела модель.

Ольга не стала долго думать и повторила все позы, в которых Костенко фотографировалась с собакой. Певица для своей фотосессии выбрала похожего пса и в гротескном стиле продемонстрировала «якобы» любовь Костенко и Тарасова к животным. Оказалось, что еще во время замужества Ольга просила Дмитрия завести такую собаку, а он отказался. Поклонники Бузовой живо отреагировали на пародию и, в очередной раз предали анафеме «какую-то женщину из Ростова».