Решетова появилась на вечеринке GLAMOUR в откровенном платье

Вчера, 23:25

Подруга Тимати Решетова Анастасия написала в своем Instagram, что стала инфлюенсером по версии глянца GLAMOUR. На вручение награды блогер была в откровенном платье с глубоким декольте.

На сайте женского журнала GLAMOUR Анастасия вошла в топ инфлюенсеров 2018 года, где также отметили, что в 2014-м девушка стала первой вице-мисс Россия.

В своем Instagram Решетова поблагодарила свою миллионную аудиторию за поддержку, а также выразила благодарность GLAMOUR за признание концепции ее бренда и книги "Сегодня я проснулась другой".

Фотография Анастасии в откровенном платье, держащей награду от женского журнала, собрала уже более 20 тысяч лайков.

"Богиня в любом наряде, а особенно в Versace))" - написал один из поклонников под последним видео Решетовой. Однако некоторые пользователя соцсети считают, что девушка носит слишком вызывающие наряды. "И как тимати на тебя посмотрел" - пишет комментатор.