Врачи вытащили из горла солиста Би-2 две кости

Вчера, 23:09

Лёва Би-2 обеспокоил фанатов своим постом в Instagram. Певец подавился рыбными костями, и рассказал об этом происшествии историю.

Солист группы Би-2 Егор Бортник напугал своих поклонников возможным срывом концерта, который должен состояться завтра в Ставрополе. Певец разместил в своем профиле Instagram шуточную фотографию, на которой он не самым доброжелательным взглядом смотрит на рыбу.

Подписью под фото исполнитель объяснил, что приехав после отпуска, пустой холодильник не оставил ему с женой выбора, кроме как пожарить карпа (хоть Егор и не любитель морепродукты). В итоге супруга приготовила карпа настолько вкусно, что он совершенно забыл о «костлявости» рыбы. По итогу, певец подавился костями, и врачам Университетской клинической больницы N1 пришлось изымать их, за что певец им очень благодарен.

«Сегодня на ужин жареный ежик», - шутит Лёва.

Поклонники сразу же отреагировали на этот инцидент и стали комментировать фото:

«Лёва, рыба организму нужна, но не до такой степени! Берегите себя!», «Походу, мы тебя чуть не потеряли. Хорошо то, что хорошо кончается!», «Похоже, кто-то был очень голодным. Берегите горло!», - пишут фанаты.

Поклонники творчества певца из Ставрополя были обеспокоены, сможет ли певец после инцидента провести предстоящий концерт:

«Лева, пожалуйста, не эксперементируй, мы так ждем концерта на выходных», «У вас концерт в Ставрополе берегите себя!», - пишут некоторые из них.