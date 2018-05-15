"За родственницу болели-то?": Самойловой Оксане припомнили "Евровидение"

Вчера, 22:48

Пока жена Джигана публикует посты о школьных проблемах своего ребенка, поклонники всё не унимаются после конкурса "Евровидение-2018", донимая вопросами о её родственных узах с участницей Юлией Самойловой.

Instagram многодетной мамы Оксаны Самойловой обновляется практически каждый день солнечными и семейными фотографиями. Сегодня она опубликовала очередной снимок, но на нём она одна, в великолепной спортивной форме, в купальнике. В подписи к фото она решила спросить у мам-подписчиц касательно школ для их детей, так как сама радуется, что озаботилась этим вопросом ещё зимой, ведь сейчас пришлось бы с выбором не сладко из-за большого потока и сумасшедших очередей.

Однако многих подписчиков мало интересует семейная жизнь девушки, им нужны интриги и расследования, в связи с чем они припомнили "Евровидение" Оксане касательно того, почему же она не выложила ни единой публикации о выступлении своей родственницы Юлии Самойловой, и спрашивают: "Почему вы ничего не пишете про выступление вашей родственницы на Евровидении? За родственницу болели-то?".

Сама девушка пока ничего не ответила на столь пикантный вопрос.