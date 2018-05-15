Светлаков: Бузова - страшное проклятье "Локомотива"

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Известный шоумен и юморист комментируя победу любимого ФК «Локомотив» призвал не повторять ошибок футболиста Дмитрия Тарасова при выборе супруги, и для достижения успеха - никогда не жениться на Ольге.

Довольный победой «Локомотива» в Чемпионате РФ по футболу, Сергей Светлаков, давний и преданный болельщик клуба, высказал благодарность и огромное уважение главному тренеру Юрию Семину за его "восхитительную" работу. В конце своего монолога шоумен пошутил на тему неудачного брака футболиста команды Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой.

По словам Светлакова, когда через много десятков лет Юрий Семин решит уйти на заслуженную пенсию, он обопрется на угловой флаг на ярком газоне поля, подзовет к себе всех спортсменов, и даст свои последние наставления. Обратившись к своим «деткам», Дон Корлеоне попросит зафиксировать в их головах два главных жизненных правила, которые помогут им завоевывать золото на каждой игре: подарить «Спартаку» игрока с фамилией, оканчивающейся на «амедов», и ни за что не подпускать к власти женщину.

А потом вспомнит о главной угрозе: «Никогда в своей жизни не женитесь на Ольге Бузовой! Это главное проклятье нашего клуба».