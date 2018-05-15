Гоген Солнцев со своей старой подружкой довел мать до инсульта

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На передаче Андрея Малахова мать Гогена Солнцева пожаловалась на старую подружку сына. Она рассказала, что когда узнала об избраннице сына попала в больницу с инсультом.

Людмила Васильева крайне негативно отзывается о второй половинке Гогена, Екатерине Терешкович. Когда Людмила только узнала о том, что у сына роман со старой женщиной, у нее случился инсульт. На передаче Малахова она призналась, что "такого сына и врагу не пожелаешь", потому что Гоген не позаботился о своей матери даже, когда та была в тяжелом материальном положении.

По мнению Людмилы, сын должен найти себе подходящую по возрасту женщину и создать с ней семью.

В своем Instagram Солнцев опубликовал фотографии с отдыха, где он в компании своей избранницы весело проводит время. Подписчики реагируют на увиденное не однозначно и большинство из них считает, что Гоген и "баба Катя" не очень подходят друг другу.