Татьяна Лазарева напугала поклонников болезненным видом

Сегодня, 20:19

Известной актрисой и телеведущей была размещена новая фотография в своём аккаунте в Instagram. На ней знаменитость выглядит очень грустной и подавленной.

Фолловеры уже отметили, что Татьяна Лазарева имеет на этом снимке очень болезненный вид. Помимо того, на фотографии она выглядит намного старше своего 51 года.

На новом фото, которое Лазарева разместила на своей страничке, она позирует без макияжа на лице. При этом она обнимает плюшевую игрушку-единорога.

На лице ведущей не присутствует даже намёк на улыбку. Впрочем, она прокомментировала снимок, сообщив, что иногда бывает и так. И иногда хочется даже умереть.

После этого подписчики обеспокоились болезненным видом своей любимицы. Они полагают, что та сейчас в тяжёлом эмоциональном состоянии.

Они стали посылать ей свои слова поддержки и рекомендации, как выйти из депрессии.

Ей советуют «держать хвост пистолетом», «скушать мармеладку». Подписчики уверены – всё будет хорошо. Бывает всякое, но оно обязательно проходит. Главное – здоровье и позитив.