«Жарко в кабинете»: Гарик Харламов опубликовал смешное видео

Сегодня, 20:13

Оно уже набрало множество просмотров и комментарий. На размещённом им в Сети ролике видно, как мог бы реагировать нестандартный человек на, в общем-то, стандартную ситуацию.

Видео получилось достаточно смешным. Вряд ли в кабинете было жарко. Свидетельством этому является то, что Гарик Харламов сидит в достаточно закрытой одежде и бейсболке.

Тем не менее, прямо ему в лицо дует установленный рядом вентилятор. Закреплённые на нём ленточки, буквально, хлещут шоу-мена. Однако, главное не в этом.

Главное в том, что он демонстрирует, что потоки воздуха от вентилятора попадают ему прямо в рот и его губы жестикулируют с бешеной скоростью и невероятным диапазоном.

Видео Харламов разместил в своём аккаунте в Instagram. Его подписчики уже откликнулись на то, что по всей видимости, артист создал в специальной программе.

Часть из них пишет, что Гарик никогда не сможет повзрослеть. Другие советуют остановиться, иначе «раздует башку вместе со всеми шутками».