Экс-жена Гуфа: Больше никаких интервью

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Такое решение публичная блогер и певица приняла после того, как в очередной раз ее самолюбие было затронуто журналистами. Папарацци чаще обращаются к её прошлому и задают тематические вопросы о ее мужчинах, что не приветствует сама Айза Анохина.

Экс-жена Гуфа, настроена решительно и больше никаких интервью прессе не даст. Об этом бьюти-консультант заявила в соцсети.

«Приняла решение больше не давать никаких интервью. Было сказано уже слишком много, да и смысла не вижу. Раз я так не интересна без упоминания бывших отношений, то и смысла не вижу обращаться ко мне журналистам. Выглядеть капризной девчонкой, которая отказывается отвечать на ненужные вопросы, я не хочу», - сообщила Айза Анохина.

По ее словам, популярность она получила благодаря своей личности, а не тому что она экс-жена репера Гуфа.

«Я Айза Анохина. Дочь своих родителей, мать своих сыновей и жена прекрасного мужчины. Я благодарна за все этой жизни, ни о чем не жалею, но ковыряться в прошлом не хочу и не буду! И ещё раз повторяю, раз я не интересна, то отстаньте от меня, пожалуйста», - подытожила экс-жена Гуфа.