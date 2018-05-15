"Лошадь на коне": Поклонники высмеяли Собчак за "бабский халат"

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Перед презентацией фильма об отце Собчак устроила провокационную фотосессию. За из-за фото с конём, которое Ксения разместила на своей странице в Instagram, поклонники вспомнили ее прозвище "лошадь".

Ксения Собчак после участия в политической гонке за место президента Российской Федерации "ушла в отрыв" вместе с супругом Максимом Виторганом. За месяц Собчак посетила несколько стран и побывала на многих курортах. С отдыха Ксюша публикует множество снимков. Поклонники высмеяли Собчак за новое фото, где она сидит на карусели верхом на коне. В сторону политика посыпалось множество нелестных комментариев.

Досталось даже наряду Ксении, который подписчики назвали "бабским халатом". В итоге фанаты назвали Ксению "лошадь на коне", пытаясь задеть самолюбие политика. Но Собчак уже давно не обращает внимание на сравнение своей персоны с парнокопытным животным, так как она уверена в собственной красоте и индивидуальности.

В любом случае у Собчак есть преданные поклонники, которые ее любят за скандальный нрав и открытый характер. Однако "бабский халат" на стильной телеведущей их также сильно удивил. Фотосессию на коне Ксения посвятила предстоящей премьере фильма о своем отце Анатолие Собчаке в Каннах. Данное событие Собчак назвала каруселью.