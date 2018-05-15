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Причиной стал опубликованный в социальной сети ролик, в котором молодая мама похвасталась, как проходил процесс комментирования международного конкурса.

Джамалу затравили за работу на конкурсе «Евровидение» после необдуманной публикации в Сети. Девушка представила своим подписчикам «всю кухню изнутри» и получила упреки и агрессию в свою сторону.

«На отборе сидели-хихикали. Сейчас тоже. Прощайте. На одного уважающего вас стало меньше», - грозно заявила пользователь Сети.

Джамалу пригласили на работу комментатора на «Евровидении» не зря, поскольку она уже была победительницей этого вокального конкурса и смогла правильно прокомментировать ситуацию. А вот хейтеры согласны с мнением общества и тоже затравили Джамалу из-за ее речи на «Евровидении». Будет ли вокалистка еще принимать участие в подобных экспериментах пока не ясно, но за работу на комментировании артистке лучше не браться.