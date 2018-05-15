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На Каннском фестивале произошел конфуз с 23-летней моделью

Сегодня, 19:16

Американская модель Джой Корриган неудачно подобрала наряд для красной дорожки. Это сыграло с ней злую шутку.

Звезда спортивного журнала «Sports Illustrated» Джой Корриган не раз отмечала, что ее работа отлично подходит для привлечения внимания аудитории. По всей видимости, этого ей недостаточно и она решила шокировать публику своим откровенным нарядом, в котором она появилась на премьере фильма «Черный клановец».

Известно, что Корриган не привыкать оголять свое тело, тем более безупречные формы ей это вполне позволяют. Вот и в этот раз она подобрала наряд от известного французского дизайнера Кристофа Гильерме, который должен был подчеркнуть упругую грудь и «ноги от ушей». Однако, пышное розовое платье сильно сдавило грудь модели, значительно уменьшив ее размер, а откровенные разрезы до пояса оголили не только ноги, но и другое, более «пикантное», место. Легким движением руки Джой Корриган засветила в объективы фотографов свою интимную часть тело, произошел конфуз.

К счастью, модель надела нижнее белье, но нелепый оранжевый цвет трусов вызвал не меньший ажиотаж. Своим откровенным поведением блондинка вызвала критику фанатов, которые предположили, что такими действиями модель хочет стать более известной.

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