Рита Дакота и Влад Соколовский открыли секрет семейного счастья

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В своём Instagram певица объяснила, какими ей видятся идеальные отношения.

Рита Дакота открыла секрет их с Владом Соколовским семейного счастья. Девушка призналась, что коллеги и поклонники часто завидуют и недоумевают, как им удаётся сохранять идиллию в отношениях. Многие сомневаются, что у них всё хорошо и подозревают, что под ширмой благополучия скрываются ссоры и постоянные раздоры. Рита заявила в своём блоге, что человек, которые не сможет обрести счастья без отношений, не способен получить его, будучи в браке. Певица назвала вздором теорию о том, что в браке нужно «держаться» без измен. Девушка отметила, что умение быть порядочным и честным с близкими не приходит с возрастом, а присутствует с самого начала.

Ранее мы писали, что Рита Дакота раскрыла секретную беременность Саши Гурковой. Солистка «Фабрики» показалась на снимке с подругой и «засветила» то, что ранее скрывала.