Отец Фотий поделился мнением о провале Самойловой на «Евровидении»

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Победитель песенного шоу «Голос 4» высказал свое мнение насчет выступления Юлии Самойловой. Духовный деятель признался, что совершенно не следит за конкурсом.

Иеромонах Фотий, победитель проекта «Голос 4», не являясь поклонником «Евровидения», не прошел мимо проигрыша Юлии Самойловой. О певице он знал только то, что она не прошла на международный конкурс в 2017 году, а в этом должен был совершиться прорыв.

Отец Фотий отметил, что были весомые причины участия исполнительницы в данном конкурсе и многие прогнозировали ее победу. Также, священник провел аналогию с ситуацией его участия в «Голосе», напомнив, что многие негативно отзывались о его участии, склоняясь к тому, что большую роль сыграло «одеяние». Именно поэтому он не смог ответить, насколько спекулятивна была ситуация с Юлией. Духовный деятель сказал, что ему достаточно обидно за девушку, ведь у нее есть все данные, но, возможно, сыграло волнение или недостаточно хорошо подобранная песня, и свел все к тому, что так велела судьба.

Известно, что сама Юлия Самойлова прокомментировала победу израильтянки Нетты Барзилай, разместив фото в своем Instagram-профиле со словами искренних поздравлений и благодарности за колоссальный опыт. Также, певица заинтриговала своих поклонников новостью о выходе нового клипа.