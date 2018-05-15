Скандальная Цымбалюк-Романовская в эфире "Пусть говорят" устроила драку

Сегодня, 17:52

Сотрудник Первого канала сообщил, что в эфире бывшая супруга Армена Джигарханяна избила гостей в студии шоу на Первом канале, испугав артистов своим неадекватным поведением.

Судя по информации от сотрудника скандального шоу «Пусть говорят», сегодняшний вечерний выпуск телепередачи обещает быть «горячим». В эфире в очередной раз поднимут популярную, известную всем тему развода Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Из-за договора с бывшей пианисткой на эксклюзивную съемку, редакторам до сентября 2018 года придется сочинять интересные темы, а ведущему Дмитрию Борисову поддерживать интерес аудитории, «раздувая из мухи слона».

Однако успех сегодняшнего выпуска обеспечила сама Виталина. Сотрудник Первого канала рассказал, что Армен Джигарханян после всех перенесенных заболеваний очень плохо выглядит, говорил несвязные слова, и молил «вернуть Цымбалюк-Романовскую». Виталина, увидев данный эпизод, заорала на сотрудников студии, после чего в прямом эфире ударила актрису Тамару Семину. За этим последовала перепалка с Маргаритой Черес. Костюмер Джигарханяна попыталась ответить, но драку остановили сотрудники охраны.

Как закончился конфликт - останется за кадром. После этого потрясенные гости заявили, что ни за какие деньги не согласятся сниматься рядом с сумасшедшей Цымбалюк-Романовской.