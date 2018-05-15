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Об этом сообщают инсайдеры, основываясь на проверенных источниках. Для клиентов будут доступны столики для 60 людей, видами накартины ручной работы с изображением артистки и владелицы заведения.

Ольга Бузова открывает свой собственный ресторан правильного питания. Известная поп-артистка работала над воплощением идеи около двух лет.

Ольга Бузова предлагает посетителям попробовать кухню заведения, главной изюминкой, которой стал нюанс правильного питания. Для клиентов будет предложено 60 мест для отдыха и трапезы. На медиаплазмах во время еды можно будет смотреть клипы вокалистки. А стену украсит огромный портрет звезды ручной работы.

Точной даты, когда Ольга Бузова открывает свой ресторан правильного питания пока нет.

К слову, у Бузовой разбито лицо и порваны колготки. Такая новость паразила следящих за stories певицы подписчиков. В один голос люди интересуются Бузовой. Ее образ стал изюминкой на съемках нового клипа «Чемпион», который Ольга представит поклонникам уже 18 мая.