"Как две капли воды": Поклонников удивило фото дочери Ивана Урганта

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15 мая артист и телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram фото своей 10-летней дочери Нины, которая сегодня отмечает свой юбилей.

"I❤️10" - подписал снимок отец. Подписчики шокированы тем, насколько юная Нина похожа на своего отца. "Один в один" - написал поклонник. Помимо схожести дочери с Ургантом, фанаты подчеркнули необычную внешность Нины. Зеленые глаза с черными волосами довольно редкое явление.

"Оболдеть! Зеленые глаза, чёрные волосы... красотка! Ваня, держите, а то украдут!!!; Хороший ребёнок, чистый взгляд,осмысленный; Неужели бывают такие прекрасно-зеленые глаза? Счастья и здоровья малышке" - пишут в комментариях.