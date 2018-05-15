Пригожин заявил, что восторгается строителями Крымского моста

Сегодня, 16:05

Музыкальный продюсер подчеркнул, что люди, причастные к данному событию, заслуживают самых высоких похвал и наград.

Иосиф Пригожин прибыл Краснодарский край, чтобы лично поддержать и высказать слова благодарности строителям Крымского моста. Знаменитость подчеркнул, что у него вызывает чувство восторга то, что люди взяли на себя ответственность возвести такое сооружение в геологически сложных условиях. Он отметил, что намерен также, как и президент России, лично проехаться одним из первых по новой переправе. Пригожин признался, что хочет стать свидетелем «грандиозного, масштабного зрелища». Поддержать открытие моста, по его мнению, важно, потому что ему не безразлична судьба людей.

Ранее мы писали, что губернатор Саратовской области требует от местных застройщиков равняться на Крымский мост. Чиновник считает данное инженерное сооружение эталоном в области строительства.