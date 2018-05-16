Отсидевшая экс-участница "Дом-2" шокировала своей внешностью

Сегодня, 01:30

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга "Солнце" Николаева опубликовала в своем Instagram фото с Анастасией Дашко, отсидевшей в тюрьме 3 года.

Об Анастасии известно немного, поскольку девушки нет ни в одной соцсети. Однако Дашко в хороших отношениях с Ольгой "Солнце", которая выложила совместный снимок с подругой у себя в Instagram.

Выяснилось, что после тяжелого жизненного испытания Анастасия все же взяла себя в руки и построила новую жизнь. Сейчас девушка имеет любимую семью и хорошую работу.

Что по-настоящему шокировало пользователей соцсети, так это внешность Дашко, ведь все знают, что тюрьма - это далеко не курорт. "Какая Настя хорошенькая, несмотря на все пережитое❤️, Дашко вообще не изменилась!!! " - пишут поклонники.

Напоминаем, что после участия в "Доме-2" Анастасия Дашко вернулась в Екатеринбург и открыла свой бизнес. Но в 2012 году девушке дают срок за мошенничество. В 2015 Дашко освободили.