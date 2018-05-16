Юлия Салибекова ожидает рождения третьего ребенка

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На телепроекте «Дом-2» зародилась достаточно крепкая семья Юлии и Тиграна Салибековых. Пара ожидает появления на свет уже третьего ребенка.

В последние несколько месяцев в России начался бэби-бум. Так, вслед за новостью о беременности Леры Кудрявцевой и жены Харламова. Появилась информация о том, что звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова ожидает уже третьего ребенка. Известно, что свою судьбу знаменитость нашла во время участия в шоу, поняв, что чувства настоящие, ребята покинули проект и построили семью.

У Юлии и Тиграна Салибековых уже подрастает двое сыновей, но они все время мечтают о дочери. Поклонники пары заметили, что знаменитость стала носить более просторную одежду, которая скрывает ее фигуру. После долгого молчания звезда подтвердила догадки общественности, выложив на своей страничке в социальной сети фото с семьей. Где продемонстрировала круглый животик.

Пара еще не узнавала пол ребенка, ребята заявили, что скрывать информацию от своих поклонников не собираются, и будут делиться всем происходящим. Пока же фанаты Салибековых засыпали пару поздравлениями.