"Как Волочкова": Голая Бузова под пальмовым листом смутила подписчиков

Сегодня, 14:32

На сегодняшний день Ольга Бузова ещё пребывает на Сейшелах и каждый день выкладывает оттуда солнечные снимки в Instagram. Очередной снимок смутил и возмутил подписчиков звезды.

Новая фотография Ольги Бузовой просто поразила её фанатов, которые обожают девушку за её искренность и открытость, и теперь об "открытости" можно говорить в прямом смысле слова. Оля решила, что стесняться некого, и выложила фото голышом, прикрывшись только пальмовым листом. Под фото девушка всем пожелала доброго утра.

Такой пост не всем понравился, и очень много людей отметили в комментариях, что Ольга специально выкладывает такой материал для привлечения аудитории, что очень похоже на позицию Волочковой в данном вопросе: "Как Волочкова уже!", "Оля, хватит постить стыд", "Сколько можно?! Вас дети смотрят!"