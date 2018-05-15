«Лучший в мире папа»: Шепелев восхитил фанатов кулинарными умениями

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Работа телеведущего подразумевает постоянную спешку. Зачастую звезды шоу-бизнеса не могут найти время как на воспитание детей, так и на банальный прием завтрака.

Однако вышеупомянутые клише нельзя применить к телеведущему Дмитрию Шепелеву. Отец 5-летнего Платона все свободное время проводит с сыном, балуя его свежими кулинарными шедеврами.

Каждое утро звезда шоу-бизнеса начинает с приготовления завтрака. Шепелев не может питаться застоявшимися в холодильнике продуктами, поэтому не ленится сварганить омлет с грибами, скрэмбл, пашот на тостах и прочие лакомства. Телеведущий не отказывает себе в свежеприготовленном завтраке, даже при необходимости раннего подъема, заводя будильник ни свет ни заря.

5-летний Платон пока что не так серьезно относится к завтракам, однако от папиной готовки никогда не откажется. Мальчик любит горячие бутерброды, и звездный отец его не ограничивает, пытаясь максимально балансировать питание сына. Шепелев восхитил многочисленную армию фанатов кулинарными умениями. "Лучший в мире папа", - высказались о телеведущем подписчики, порадовавшиеся за Платона.

Дмитрий Шепелев стал отцом в 2013 году. Сына ему родила певица Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году от рака головного мозга. С тех пор телеведущий сам воспитывает мальчика, оградив его от общения с родителями матери на почве судебных разбирательств.