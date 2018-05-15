На открытии Крымского моста выступят известные звезды

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Полного списка приглашенных вокалистов в открытом доступе нет, но подтверждены данные о приезде на торжество Олега Газманова, Григория Лепса, группы «Градусы». Ведущей станет певица Валерия, она с мужем Иосифом Пригожиным уже готовится к мероприятию.

На открытии Крымского моста выступят известные в России звезды, среди которых значатся имена Олега Газманова, Григория Лепса, группы «Градусы». Вести торжество доверили белокурой красавице Валерии. На открытии Крымского моста будет присутствовать президент Путин и много чиновников.

Вчера, мост проверил кот Мостик, который апробировал во время пробежки 19 км нового моста. Выступят известные звезды после проведения торжественной церемонии открытия моста.

К слову, эксперт заявил, что открытый сегодня Крымский мост в разы увеличит турпоток на полуостров. Перспективы развития рекреационной зоны Крыма поможет россиянам отдохнуть с комфортом, а для крымчан – продолжить прибыльный бизнес, основанный на приеме приезжих.