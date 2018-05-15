Роза Сябитова на YouTube презентовала собственный сериал «Родовое Гнездо»

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Популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова порадовала поклонников своим очередным проектом. На этот раз знаменитость презентовала целый сериал, посвященный своей жизни.

Роза Сябитова в личном микроблоге заявила, что теперь будет покорять интернет-простор и начнет с видеохостинга YouTube. Знаменитость представила трейлер к своему новому сериалу по названием «Родовое Гнездо», где честно в режиме реалити-шоу расскажет о своей жизни и мужчинах, которую её окружали.

«Предлагаю вашему вниманию мой новый ТВ проект - сериал «Родовое Гнездо». Это История о семье Сябитовых. О той ее стороне, про которую никто не знает, об ужасах и победах строительства родового дома, об отношении к простой женщине, в общем и в частности со стороны мужчин, о мечтах и надеждах жить богато и счастливо. В общем, про ЖИЗНЬ!», - написала Роза Себитова в Instagram.