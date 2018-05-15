Певцов назвал «Евровидение» площадкой для продвижения политических интересов

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Звезда отечественного кино обрушился с критикой не только на организаторов песенного конкурса, но и на «начальников» российского шоу-бизнеса.

Не иначе, как площадкой для продвижения политических интересов, морально-нравственных, этических и эстетических норм, считает «Евровидение» актёр Дмитрий Певцов. Знаменитость в своём Instagram призвал стратегически подходить к вопросу участия России в данном мероприятии.

Артист подчеркнул, что большой спорт, кинематограф и шоу-бизнес сегодня на международной арене заполнен политикой, где важны любые мелочи в борьбе за возможность декларировать свои взгляды на мироустройство. В этой связи, с учётом того, что Россия приняла решение участвовать в «политико-музыкальных» играх, как назвал «Евровидение» Певцов, он предложил искать особые подходы для представительства страны.

Ранее Певцов уже комментировал итоги «Евровидения» этого года, назвав конкурс «фальшивым телепродуктом».