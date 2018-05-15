«Бузова укусила?»: Ольга Орлова поразила поклонников фигурой в купальнике

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Ведущая «Дом-2» и популярная певица Ольга Орлова пошла по стопам Ольги Бузовой и стала в личном микроблоге публиковать больше снимков в купальнике. Недавно артистку похвалили за тонкую талию в 40 лет.

Ольга Орлова на новом снимке в Instagram продемонстрировала свою идеальную фигуру в ярко-оранжевом дизайнерском купальнике. Фанаты стали хвалить знаменитость за отличный внешний вид и даже спросили совету по похудению.

«Ольга, у вас просто прекрасная фигура, как вы питаетесь?», «Шикарная фигура!», «В этом возрасте тяжело держать фигуру. Достойно уважения», «В этом купальнике Вы похожи на цветок», «Бузова укусила, столько снимков в купальнике?», «У Вас очень красивая женственная фигура, так держать», «В свои года Ольга выглядит лучше, чем Бузова в свои 32», - комментировали снимок интернет-пользователи.