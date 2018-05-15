Сегодня, 12:05

Информацию об этом сообщили инсайдеры. В одной из больниц Питера Игорь Капуста посетил для планового обследования и подхватил инфекцию, которая стала для него смертельной.

Экс-супруг Ирины Аллегровой умер в Санкт-Петербурге из-за инфекции. Информация в Сети от инсайдера сообщает, что это произошло сегодня. Публике Капуста известнен как экс-супруг Ирины Аллегровой, с которой закрутил роман в 1993 году. После отношений пара рассталась по обоюдному согласию.

В Санкт-Петербурге Игорь посетил одну из больниц в плановом порядке. В учреждении он заразился смертельно опасной инфекцией, которая сыграла с ним злую шутку. По словам близких, в клинике он подхватил инфекцию, которая перешла в инфекционное воспаление легких.