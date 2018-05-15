Во время «Евровидения» британская певица получила травмы

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Великобританию на песенном конкурсе «Евровидение» представляла Сюзанна Мари Корк. Звезда заявила, что во время финального выступления она получила травмы.

Весь мир наблюдал за песенным конкурсом «Евровидение», который является одним из самых ожидаемых событий в мире музыки. После его проведения представительница Великобритании Сюзанна Мари Корк сообщили о том, что получила травмы во время своего финального выступления. Известно, что на сцену выскочил неизвестный мужчина, который вырвал из ее рук микрофон при этом неизвестный сбил певицу с ног.

Сообщается, что охрана задержала нарушителя. Теперь проходит разбирательство, организаторы стараются выяснить, каким образом посторонний мог помешать выступлению певицы. Британская исполнительница сообщила, что ее тело после инцидента усыпано синяками и ссадинами. Также Сюзанна Мари Корк отметила, что нарушитель не напугал её, и в результате инцидента она не получила психологическую травму.

Напомним, что подобные случаи стали довольно регулярными на «Евровидении». В прошлом году, в Киеве во время выступления украинской певицы Джамалы, которая победила в 2016 году, на сцену выбежал блогер, который показал зрителям голый зад.