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Об этом привлекательная красавица рассказала подписчикам в социальной сети. Канал появился на известном видеохостинге. Поклонники девушки активно поддержали ее идейный проект.

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина стала блогером. Поклонники дважды участницы популярной в России программы о поиске идеальной невесты, поддержали свою любимицу в новом начинании. Дарья Клюкина широко прославилась после того, как стала участницей двух подряд сезонов шоу «Холостяк», с Ильей Глинниковым и Егором Кридом. Накануне в новой «сториз» модель сообщила о новом собственном канале в Сети.

«Ссылочка на видео моего первого влога уже в шапке профиля! Здесь жду от вас темы, которые хотите видеть в блоге Бьюти? Фэшн? Вопрос-ответ? Путешествия? Буду рада конструктивным комментариям и советам», - сообщила Дарья Клюкина.

К слову, участница шоу «Холостяк» призналась в любовной связи со Стасом Пьехой. Модель Ольга Ломакина сообщила Егору Криду, что в ее прошлом был двухлетний роман с известным исполнителем.