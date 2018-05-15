Победительница «Евровидения-2018» отказалась ехать в Россию из-за геев

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Нетта Барзилай получила приглашение от премии «Трансформация» телеканала «Муз-ТВ» и проигнорировала российскую гостеприимность. Представитель девушки сообщил, что 8 июня его подопечная участвует на гей-параде в Израиле.

Победительница конкурса «Евровидение-2018» отказалась ехать в Россию из-за геев и проведения более важного мероприятия, связанного с ЛГБТ-общиной. Судя по комментарию менеджера ставшей популярной и востребованной за неделю певицы, его подопечная участвует вместо премии «Трансформация» в России на гей-параде, который состоится в Израиле.

Особо важным для победительницы «Евровидение – 2018» стало отношение России к ЛГБТ-культурам. Из-за геев приезд певицы отложат на неопределенный срок, поскольку россиянам нужно определиться, нужна ли такая радикальная гостья на вручении престижной премии.