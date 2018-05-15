Трехлетний сын Сергея Лазарева стал донашивать вещи за звездным отцом

Сегодня, 10:44

Сергей Лазарев является не только талантливым певцом, актером и ведущим, но и счастливым отцом трехлетнего сына Никиты. На днях артист показала фотоколлаж, на котором сравнил фото сына со своим детским снимком.

Певец Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что нашел свой старый детский комбинезон, которому уже более 30 лет. Артист примерял костюмчик на своего сына и был шокирована тем, как Никита похож на него самого.

«Свекровь сохранила комбез для внуков», «Суперские фото, как ты с сыном похож, прям, две капли воды», «Какая классная фотка!!! Маленькая копия! Супер!», «ДНК не нужно», «А костюмчик-то огонь!» , «Ничего себе, и правда копия! Это потрясающе, когда видишь продолжение себя», «Надо же как на вас похож сыночек ваш», - прокомментировали снимки поклонники Лазарева.