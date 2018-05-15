Кобзон объяснил причину отказа участвовать в открытии Крымского моста

Сегодня, 10:16

Организаторы церемонии открытия «стройки века» в Керченском проливе предоставили возрастным звездам отечественной эстрады неудобный маршрут, из-за которого они отказались лететь в Керчь.

Ранее на официальном сайте Иосифа Кобзона появилась информация о намерении легендарного певца выступить 15 мая в Керчи на концерте, посвященному открытию Крымского моста. Звездный исполнитель действительно получил приглашение на мероприятие, однако лететь на полуостров он не собирается. Отказ участвовать в открытии «стройки века» Кобзон объяснил предоставленным организаторами неудобным маршрутом. Добираться в Керчь военно-транспортным самолетом также отказались Александр Буйнов, Лев Лещенко и Олег Газманов, уступившие дорогу молодежи.

«Они могли организовать это нормальным путем», - прокомментировал Кобзон причину своего отсутствия на полуострове.

Концерт по случаю открытия Крымского моста состоится сегодня, 15 мая, на улице Ленина в Керчи. Движение по 19-километровой «стройке века» официально открыто.