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Информация об этом появилась на странице певицы в социальной сети. Провокационный снимок мужчины и артистки поднял новую волну слухов о фигуристой представительнице российского шоу-бизнеса.

Анна Семенович привезла из отпуска нового бойфренда. Домыслы подписчиков певица не стала ограничивать и опубликовала завораживающее «постельное» фото с неизвестным мужчиной. Подписчики уже думают, откуда Семенович привезла бойфренда. В комментариях появились предложения выйти замуж и родить детей.

«Некоторые ограничиваются очередным магнитиком на холодильник. Одна я, как всегда, отличилась. Просыпаюсь я утром после сложного перелета , а туууууут ...», - рассказала Анна Семенович в своей «сториз».

Некоторые пошли еще дальше, и предложили Семенович помочь с планировкой пола будущего ребенка. Личность бойфренда установить пока не удалось, хотя истинные поклонники Анны продолжают следить за новостями на ее странице.

К слову, несмотря на уверенность фанатов в том, что секрет пышной фигуры Анны Семенович кроется в питании полном углеводов с самого детства, сама певица полностью это отрицает и объясняет, почему в детстве совсем не ела сладкого.