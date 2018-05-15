Татьяна Навка показала огромный живот в Каннах

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На фото с кинофестиваля, опубликованного в соцсети спортсменки, отчетливо видно необычайно большое «пивное брюшко». Так охарактеризовали внешний вид Татьяны хейтеры, вовсе не подчеркнув ее изумительное платье и прическу.

Навка показала огромный живот в Каннах. Это произошло во время фотоссесии возле баннера мероприятия. Спортсменка выбрала не очень удачную позу и стала боком к фотографам. После чего огромный живот увидели все присутствующие в Каннах. Татьяна Навка выбрала очаровательное платье макси длинны, черно-белого цвета.

«Супер образ! Как со вкусом!», - пишет поклонница. «А какое отношение Навка имеет к Каннскому фестивалю?», - задается вопросом мужчина. «Татьяна почему нет шика для такого бренда. Кто одевает вас, ведь у вас все для этого есть», - сообщает комментатор.

К слову, Виктория Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах. Россиянка вышла на красную дорожку в наряде, который получил клеймо дресс-код «плагиат». Боня неудачно скопировала легендарный образ Джоли, чем возмутила россиян.