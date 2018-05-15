СМИ выяснили, как у Ким Кардашьян появились пышные ягодицы

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Одна из самых знаменитых женщин США Ким Кардашьян, которая имеет ягодицы не хуже, чем у Дженнифер Лопес, не всегда имела прекрасную фигуру. На днях журналистам удалось выяснить секрет ягодиц Кардашьян.

Звездный тренер и спортсменка Мелисса Алькантара на днях на страницах популярного женского глянца Women's Health раскрыла все тайны Ким Кардашьян. Стоит отметить, что спортсменка уже многие годы работает вместе со знаменитостью и знает о всех проблемных зонах на теле Ким. По словам Алькантара, звезда реалити не всегда могла похвастаться подтянутыми ягодицами, особенно в период переменности и после вторых родов.

Однако Алькантара призналась, что Ким является примерной и образцовой ученицей, а потому быстро смогла восстановить вою форму. Спортивные ягодицы Ким имеет благодаря долгим и усиленным тренировкам. Ежедневно Кардашьян работает над пятой точкой по часу-полтора. Также знаменитость любит делать упреждения для рук и спины.