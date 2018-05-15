«Баба-цыган»: Ксению Собчак пристыдили из-за «бабушкиного» халата

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Популярная телеведущая и политический деятель Ксения Собчак на днях шокировала общество своим новым нарядом. За «бабушкин» халат под спортивный костюм желтого цвета поклонники сравнили знаменитость с цыганкой.

Пользователи Сети в очередной раз стали критиковать Ксению Собчак за отсутствие вкуса и стиля. На этот раз фанатам не понравился странный халат с цветочным принтом, в котором знаменитость появилась на публике. Многие не оценили стиль Собчак и в комментариях стали сравнивать ведущую с бабушками, цыганками и медперсоналом.

«Знала бы Собчак из жизни «Блондинка в шоколаде», что она так оденется», «Господи, ну что у неё за вкус....я даже так дома ходить не смогу», «Халат как из нашего сельпо», «Баба-цыган или что это», «Это что, новый тренд в моде!!!?», «Тогда моя Бабушка на стиле», «Ужас! А представьте что это Президент?», «У нас в городе в роддоме персоналу такие халаты дают»