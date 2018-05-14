Сын Шарлиз Терон вновь появился на публике в юбке

Вчера, 23:01

Приемный сын знаменитости Джексон «вышел в свет» в юбке. Шарлиз Терон заявила, что не имеет ничего против.

13 мая в Америке отмечался День матери. Этот прекрасный праздник Шарлиз Терон провела со своей матерью и детьми – сыном Джексоном и дочкой Августой. 42-летнюю звезду можно было увидеть на школьном празднике, на который она появилась в достаточно простом наряде: черные рваные джинсы и объемный свитер.

Куда более празднично был одет ее старший сын Джексон. Парень, одетый в футболку и черные узкие джинсы, решил дополнить образ розовой фатиновой юбкой, надев ее поверх джинс. Сплетенные афро-косички сделали Джексона похожим на девочку, поэтому было больше похоже на то, что знаменитость вышла на прогулку с двумя дочками.

Как бы странно это не выглядело, публика не в первый раз наблюдает за экспериментами в стиле 6-летнего парня. Было достаточно много случаев, когда папарацци делали снимки Джексона в юбках, розовых башмачках и даже в платье.

Шарлиз Терон не против подобных действий своего сына и считает, что он вправе выражать себя таким образом, а мнение критиков и злых языков ее не волнует.