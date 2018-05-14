В Дубае дочери Бородиной и Жирковой стали участницами модного показа

Вчера, 22:15

Жена Юрия Жиркова, являющаяся модельером, организовала там показ своей новой коллекции от бренда MiloMilo. К этому действу она привлекла троих своих детей.

Помимо того, она попросила поучаствовать в шоу в Дубае и старшую дочь Бородиной. Это произошло после того, как Жирковой удалось узнать, что в то же время в Дубае будет находиться и семейство Бородиной.

Марусе Бородиной, которой 8 лет, и её сверстнице Милане Жирковой удалось стать на показе в Дубае настоящими звёздами. Помимо них, в ходе модного показа появился и старший сын Жирковых Михаил. В финале на подиуме зрители смогли увидеть и младшего – двухлетнего Даниила.

Идея о совместном выходе на подиум с детьми появилась у Инны Жирковой. Она подумала, что если к этому действу будет привлечена и дочь Бородиной, это станет настоящим шоу.

Открытие первого ателье Жирковой в самом центре Москвы состоялось в 2015 году. Летом того же года она показала свою первую коллекцию под новым брендом. С её слов, она осуществляет постоянный контроль за закупками тканей и даже фурнитуры. Она же подбирает портных и закройщиков.

Показ в Дубае модельер сделала в целях совмещения отдыха с работой.