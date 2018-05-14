Вдова и дочери Вадима Мулермана рассказали о его последних днях жизни

Вчера, 21:54

Родственники известного певца Вадима Мулермана рассказали о его кончине. Исполнитель умер от онкологического заболевания на 79 году жизни.

2 мая в Нью-Йорке скончался известный советский певец Вадим Мулерман, чьи песни «Лада» и «Трус не играет в хоккей» стали настоящими шлягерами.

Известно, что в период болезни Вадима поддерживала жена Светлана и дочери – Эмилия и Марина. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение и содержать семью, Светлане пришлось работать на 4 работах. Вадим Иосифович очень переживал за супругу, ведь все обязанности по содержанию семьи исполнял он, а теперь Светлане самой пришлось со всем справляться.

Светлана решилась выйти на связь с журналистами программы «Пусть говорят» и рассказала о последних днях жизни своего мужа. Она отметила, что любящий муж и отец успел с ними попрощаться, сказав слова любви, поэтому дочери и она сама отпустили Вадима Мулермана с легкой душой. Сами дочери сказали о том, что очень любили отца, с гордостью называя его «легендой», и рады, что в их семье научились говорить самые главные слова: «Я тебя люблю».

Напомним, что Вадим Мулерман родился в Харькове. Именно там захоронили прах артиста. В его честь будет организован концерт.