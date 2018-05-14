Instagram настоящего принца: Карл Филипп появился в соцсети

Вчера, 21:29

В честь своего 39-го дня рождения шведский принц Карл Филипп со своей женой, принцессой Софией создали общий аккаунт в Instagram, который будут вести в качестве блога.

В 2017 году у пары был приватный Instagram, однако теперь они хотят делиться моментами своей жизни с подписчиками, которых уже в первый день насчитывалось около 65 тысяч. До этого у королевской пары уже было достаточно фотографий, судя по которым, можно сделать вывод, что помимо светской жизни возлюбленные проводят время на различных общественных мероприятиях. Так что теперь любители наблюдать за жизнью королевских особ смогут наслаждаться снимками в Instagram настоящего принца.

Принц Карл Филипп и принцесса София не единственные члены шведской королевской семьи, у которых есть аккаунт в Instagram. В марте 2018 принцесса Мадлен также создала аккаунт в Instagram. Вероятно, что скоро мы сможем увидеть и других членов королевской семьи.