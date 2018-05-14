Часы Элвиса Пресли продали за 1,8 млн долларов

Сегодня, 20:03

Часы знаменитого Элвиса Пресли на аукционе ушли почти за два миллиона долларов. Сообщается, что это рекордная стоимость часов в мире на данных момент.

По прогнозам, стоимость часов должна была составить в 18 раз меньше. Аукцион Phillips проходил в Женеве. Часы под названием Omega, покрытые бриллиантами, принадлежали знаменитому исполнителю. Так, украшенные бриллиантами часы от Tiffany установили новый рекорд как самые дорогие часы этой марки - 1,8 млн долларов.

Перед началом аукциона стоимость уникального товара оценивалась в 70-200 тысяч долларов. По итогу сделки, ее сумма превысила в 18 раз. Известно, что Пресли получил эти часы в студии звукозаписи RCA Records, в честь выпуска 77-милионной пластинки с песнями. Подарок из белого 18-каратного золота «король рок-н-ролла» отдал дяде нынешнего владельца, а взамен он попросил часы Hamilton.