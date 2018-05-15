В Каннах Ирина Шейк показала изгибы идеальной фигуры в бикини

Сегодня, 05:30

Модель решила порадовать поклонников видео в «сториз» в которой показала лимонного цвета купальник. Также россиянка продемонстрировала наряд, который стал ее достоинством на мероприятии, которое она посетила без супруга.

В Каннах Ирина Шейк не тратит времени зря. Девушка показала подписчикам изгибы идеальной фигуры в бикини. К необычному лимонному пляжному наряду Ирина добавила прическу "гульку", и очки соответствующего наряду цвета. Также 32-летняя супруга Брэдли Купера показала изгибы своей идеальной фигуры в оригинальном фасоне платья.

К слову, Виктория Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах. Россиянка вышла на красную дорожку в наряде, который получил клеймо дресс-код «плагиат». Боня неудачно скопировала легендарный образ Джоли, чем возмутила россиян.